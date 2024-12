Brutaler Sturz von Schweizer: Die Diagnose ist da!

Es war ein Speed-Auftakt nach Maß für unsere Schweizer Nachbarn: Justin Murisier gewann vor Marco Odermatt, vier weitere Schweizer klassierten sich in den Top 20. Überschattet wurde das Rennen auf der „Birds of Prey“ aber vom schweren Sturz von Arnaud Boisset. Der Walliser mit der Startnummer 26 verlor nach einer Landung die Kontrolle und schlug mit dem Kopf auf der Piste auf. Minutenlang wurde der 26-Jährige am Pistenrand behandelt - das Rennen wurde abgebrochen. Boisset war beim Abtransport mit der Akia bei Bewusstsein. Er konnte sich die Sauerstoffmaske immerhin selbst vor den Mund halten.