Lenkerin wollte Bus überholen und rammte zwei Pkw

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 8 Uhr. Die 37-Jährige war mit ihrem Auto auf der Paznauntalstraße (B188) in Richtung See unterwegs, als sie bei Pians einen vor ihr fahrenden Linienbus überholen wollte. „Dabei kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 34-jährigen Österreichers sowie dem dahinter fahrenden Wagen einer 24-jährigen Österreicherin“, so die Polizei.