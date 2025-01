Änderung in Wengen: „Bin ein wenig erschrocken“

„Die Anfahrtsgeschwindigkeit ist heuer nicht ganz so hoch. Während im Vorjahr bei der Einfahrt mit 111 km/h gemessen wurde, war die Einfahrtgeschwindigkeit in den letzten Trainings bei 106 km/h“, schildert Österreichs Speed-Cheftrainer Sepp Brunner im Gespräch mit dem „Blick“. „Der wesentlichste Punkt ist aber, dass die Rennfahrer in diesem Jahr im Brüggli dank einer Ausweiche einen knappen Meter mehr Platz haben.“