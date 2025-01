„Kann doch nicht bei meinen Schweinen schlafen“

Hof war negativ bekannt

Drei Personen mussten sich deshalb am Mittwoch am Landesgericht Wels verantworten – der pensionierte Altbauer (61), seine Tochter (32) und deren Lebensgefährte (31). Letzterer ließ sich krankheitsbedingt entschuldigen. Das Paar hat den Hof im vergangenen Februar übernommen. Kein allzu einfaches Unterfangen: Der Vater hatte schon seit 2022 öfters Probleme mit der Bezirkshauptmannschaft wegen Zuständen in der Schweinehaltung gehabt. Daher waren regelmäßige Kontrollen an der Tagesordnung, zuletzt war auch ein mehrmals angedrohtes Tierhaltungsverbot ausgesprochen worden – noch nicht rechtskräftig.