Benefizkonzert für Brandopfer in L.A. geplant

Für Betroffene der verheerenden Brände in und um die US-Metropole Los Angeles sollen Spenden bei einem Benefizkonzert gesammelt werden. Die Veranstaltung mit dem Namen „FireAid“ werde am 30. Jänner in Inglewood südlich von Los Angeles stattfinden, teilten die Veranstalter mit. Das Line-up werde in den kommenden Tagen bekannt gegeben.