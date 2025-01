Mission Saalbach wird zum Wettlauf gegen die Zeit

US-Dreamteam bei WM-Premiere?

Den Nachtslalom in Flachau, den Shiffrin bereits fünfmal gewinnen konnte, verfolgte sie am Dienstag nur vor dem TV. Mit dem Kronplatz-Riesentorlauf (21.1.) und Slalom in Courchevel (30.1.) sind es noch zwei Chancen für Shiffrin, um vor dem Großereignis ein Weltcup-Comeback in Technik-Rennen zu geben. Dass es dazu kommt, wird zunehmend unwahrscheinlicher. Bis in Saalbach ihre Paradedisziplinen Riesentorlauf (13.2.) und Slalom (15.2.) gefahren werden, ist noch ein Monat Zeit.