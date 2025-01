Mit Pistole und 509 Schuss Munition über Grenze

Was er damit vorhatte, ist unklar. Dennoch stoppten Grenzbeamte einen Österreicher (40), der versuchte, in seinem Auto eine Pistole und 509 Schuss Munition von Kroatien nach Montenegro zu schmuggeln. Erst in der Silvesternacht ging am selben Übergang ein Österreicher samt Waffenarsenal ins Netz.