Jäger-Trio tötete Tiere illegal: Polizeieinsatz!

Tiertrophäen und Waffenarsenal sichergestellt

Was die Beamten während den Hausdurchsuchungen in zwei Wohnhäusern am Dienstag allerdings vorfanden, war ungewöhnlich: „Dabei konnte die Trophäe des widerrechtlich erlegten Rothirsches sowie rund 15 weitere Gams- und Rothirschtrophäen, eine Auerhahntrophäe, etwa 20 – 30 Abwurfstangen, zehn Jagdgewehre und einige hundert Schuss Munition sowie Schwarzpulver sichergestellt werden“, so die Polizei.