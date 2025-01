Dacia und VW dominieren österreichischen Markt

7,42 Mio. Fahrzeuge in Österreich zugelassen

Ende 2024 waren in Österreich rund 7,42 Mio. Kfz (plus 1,2 Prozent) zum Verkehr zugelassen. 70,5 Prozent bzw. rund 5,23 Millionen davon waren Pkw (plus 0,9 Prozent). Insgesamt wurden 571.855 Lkw, 493.054 Traktoren sowie 20.050 Sattelzugfahrzeuge und 655.175 Motorräder von der Statistik Austria gezählt.