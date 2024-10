Neuzulassungen bei Elektroautos gingen zurück

Die Pkw-Neuzulassungen in den ersten drei Quartalen gestiegen, allerdings verloren Elektroautos an Beliebtheit: Von 191.023 Fahrzeugen wurden lediglich 32.632 Elektroautos neu zugelassen – im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Rückgang um 6,5 Prozent, so die Statistik Austria.