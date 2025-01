Virologin: „Die nächste Pandemie wird kommen“

Über Berlin und New York nach Innsbruck

Gerold, die unter anderem Stationen am Max-Planck-Institut in Berlin, der Rockefeller Universität in New York und der Umea Universität in Schweden hinter sich hat, möchte in Innsbruck moderne Lehre anbieten, die Diagnostik weiter hochhalten und auch die Öffentlichkeit an der Arbeit der Virologen teilhaben lassen – etwa online über virologie.i-med.ac.at