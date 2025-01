„Nächste Pandemie kommt früher, als uns lieb ist“

Flugzeuge blieben am Boden, Menschen daheim

Die ersten Coronafälle in Österreich wurden am 25. Februar registriert: Zwei in Tirol lebende Italiener hatten sich in einem Hotel in Innsbruck angesteckt. Für alles Weitere reichen Schlagworte: Ischgl, Lockdowns (an den ersten ab 16. März 2020 hielten sich die Menschen noch tatsächlich). Flugzeuge blieben am Boden, Menschen daheim. Es gab Balkonkonzerte, Applaus für Pflegepersonal, Streit um Masken, Homeoffice, Homeschooling, Hobby-Fußballteamchefs sattelten auf Virologie um und erklärten Fachleuten die Welt. Gemeinsam spazieren gehen? Im Auto fahren? Nur mit im Haushalt lebenden Personen und einer von unzähligen Ausnahmegenehmigungen.