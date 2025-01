„Es fehlen nur noch ein bis drei Mutationen …“

Es ist tatsächlich bereits fünf Jahre her, dass SARS-CoV-2 (vulgo: Corona oder Covid-19), ein zu diesem Zeitpunkt völlig unbekanntes Virus, die Welt in bis dahin ungeahnter Weise lahmlegte. Zwar habe man seitdem aus den Fehlern im Umgang mit dem Virus gelernt – aber nicht ausreichend. Das sehen nicht nur nationale Experten so, sondern auch die WHO. Virologen bemängeln zudem nicht nur, dass Gesundheitsbehörden weiter nicht in der Lage seien, Informationen über neue Erreger schnell zu erfassen und auszutauschen, sondern auch die zunehmende Impfskepsis der Menschen und die Desinformation, die zu großen Problemen führen können.