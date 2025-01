Nigsch-Uraufführung im Musikverein

Krone: Herr Nigsch, Sie sind in kein Schema zu pressen und über die Grenzen hinaus erfolgreich. Am 24. Januar erklingt Ihr neuestes Werk auch in Bregenz. Als junger Musiker hatten Sie beachtliche Erfolge im Bereich der Popmusik, haben die Charts gestürmt. Was hat Sie bewogen, ein Kompositionsstudium bei Herbert Willi aufzugreifen?

Marcus Nigsch: Nun, das war ein langer und auch schmerzhafter Prozess. Es ist mir nach und nach klar geworden, dass ich lieber schöpferisch arbeiten möchte und weniger als Interpret. Und dann hatte ich das Gefühl, dass es zunehmend mehr um Erfolge und Verkaufszahlen geht als um künstlerische Qualität. Ich habe dann in Zürich Barockmusik studiert und gelernt, Fugen zu schreiben. Schließlich ging ich dann zu Herbert Willi ans damalige Landeskonservatorium in Feldkirch.