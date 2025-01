FC Pinzgau holt Ex-Wattens-Spieler aus Tirol

Bisher war es bei Westligist FC Pinzgau Saalfelden ruhig in der aktuellen Transferperiode. Nun haben die Saalfeldener doch zugeschlagen. Mit Andreas Lovrec kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler. Der 31-Jährige war zuletzt bei St. Johann in Tirol in der Regionalliga Tirol tätig. Davor kickte der Kroate unter anderem für Augsburgs U19 und die WSG Tirol – damals allerdings noch in der Regionalliga.