Für Salzburgs Neuen gibt es Sonderlob vom Trainer

Die Zeit vergeht wie im Flug – fünf Tage ist das Bullen-Trainingslager an der Algarve schon wieder alt, am Freitag geht es für den Vizemeister zurück in die Mozartstadt. Bis auf die Grippewelle, die die Salzburger heimgesucht hat, verläuft bisher alles nach Plan. „Die Jungs ziehen voll mit, ich bin mit den Einheiten sehr zufrieden“, sagte Coach Thomas Letsch gegenüber der „Krone“. Der 56-Jährige, der viel Wert auf spielerische Trainingsformen legt, grinste: „Wir brauchen in der Vorbereitung nicht nur zu laufen.“