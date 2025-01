Giro beginnt in Albanien ++ Bergetappen zum Finale

Der Giro d‘Italia startet 2025 zum 15. Mal im Ausland und zum 1. Mal in Albanien. Aus logistischen Gründen geht es bereits am Freitag, dem 9. Mai, in Durrës los. Dies geht aus dem am Montag veröffentlichten Etappenplan der 108. Auflage der Italien-Rundfahrt hervor.