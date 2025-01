Schulter einrenken geht jetzt nur noch in Leoben

In Bruck ist wochentags von 7 bis 15 Uhr eine „Bestell-Ambulanz“ für Bagatellverletzungen – etwa kleinere Schnitte – in Betrieb. Alles, das OP, Anästhesie oder eine komplexe Behandlung braucht, kommt nach Leoben – von der ausgerenkten Schulter bis hin zur schweren Verletzung nach einem Autounfall. Dafür können die schweren Fälle – so Spitalbetreiber Kages – in Leoben künftig besser versorgt werden, da alle chirurgischen Fächer dort gebündelt sind. Sie müssen nicht mehr nach Graz oder Wiener Neustadt weitertransportiert werden.