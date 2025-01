US-Star Beyoncé unterstützt mit Millionenspende

So helfen Hilton und Berry

Paris Hilton startete eine Spendensammlung als Notfallhilfe für Opfer der Feuerkatastrophe, für die sie als erste 100 000 Dollar beisteuerte. Auch Halle Berry will helfen. Die Oscargewinnerin spendete den „gesamten Inhalt meines Kleiderschranks“ für alle, die im Flammeninferno alles verloren haben oder die noch immer nicht zurück in ihre Häuser dürfen. Auf Instagram postete die 58-Jährige ein Video, auf dem sie an einer Kleiderspenden-Sammelstelle ankommt.