Großbritannien soll KI-Weltmarktführer werden

Großbritanniens Premier Keir Starmer will sein Land zur führenden Nation im Bereich Künstliche Intelligenz formen. Er werde am Montag unter anderem die Förderung des Baus von Rechenzentren ankündigen und Schulabgänger ermutigen, technologieorientierte Studiengänge zu ergreifen, teilte das Ministerium für Wissenschaft, Innovation und Technologie am Sonntag mit.