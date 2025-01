Eine Gaudi! 12. Jahrestag – 12. Stockerl

Stephanie Venier hat’s aber durchgezogen. Und stand zwölf Jahre später am genau selben Tag nicht nur wieder in St. Anton am Start, sondern im Ziel des Super-G‘s sogar noch auf dem Weltcup-Stockerl. Zum zwölften Mal in ihrer bisherigen Karriere. Etwas überraschend, denn der Saisonstart war der Tirolerin nicht so recht geglückt („Mich hat das Dezember-Tief geplagt“). Doch der fünfte Rang in der Abfahrt am Vortag war ein echter Befreiungsschlag: „Da geht man einfach besser schlafen und steht wieder besser auf.“