Fix! Venier schüttelt Fluch ab und löst WM-Tickets

Als Fünfte der Abfahrt und Zweite im Super-G am Wochenende bei den Weltcup-Rennen in St. Anton hat Stephanie Venier gleich zwei Tickets für die Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm gebucht! Und ihr Dezember-Tief abgeschüttelt. „Ich bin in meinem ganzen Leben erst einmal im Dezember auf das Podium gefahren. Keine Ahnung, was da oft los ist“, sagte die 31-Jährige aus Oberperfuss. „Jetzt kommen drei Rennwochenenden, an denen ich fokussiert bleiben muss.“