Regel verpatzt Traum-Debüt: „Ein brutaler Scheiß!“

Die unglaubliche Stimmung in der an allen Tagen mit mehr als 10.000 Zuschauern ausverkauften Thialf-Halle beflügelte die jüngste EM-Starterin: „Ich habe alle Schreie, alle Rufe gehört und das war richtig cool am Start zu stehen. Klar, sie haben für ihre Favoriten gejubelt, es war aber schön das so zu erleben.“