Österreicher suchte junge Opfer über Handyspiel

Kind via Online-Spiel „Roblox“ angelockt

Michael S. soll das über das bei Kindern so beliebte und recht harmlose Spiel „Roblox“ gemacht haben. Dabei müssen Welten erschaffen werden, die etwa an Lego erinnern. So weit, so kindlich. Dass dabei aber auch Perverse per Online-Chat mit den Kindern schreiben, kommt recht häufig vor. Michael S. dürfte sich als 21-Jähriger ausgegeben haben, als das Opfer erst zwölf Jahre alt war. Die Chats, die die beiden führten, dürften auch recht schnell sexuelle Inhalte, samt für Michael S. angefertigten Fotos und Videos, enthalten haben.