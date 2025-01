Biden vor Abschied: Putin in „schlechter Lage“

Indes erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er habe sich am Freitag mit Biden unterhalten und ihm „für die unerschütterliche Unterstützung der Unabhängigkeit der Ukraine“ gedankt sowie „für die wichtige Rolle, die die Vereinigten Staaten bei der Einigung der internationalen Gemeinschaft gespielt haben“.

Ungewissheit vor Trump-Antritt

Donald Trump tritt am 20. Jänner sein Amt an. Er hatte im Wahlkampf die hohe US-Militärhilfe für die Ukraine wiederholt kritisiert und angekündigt, den Frieden in der Ukraine nach seiner Amtsübernahme „binnen 24 Stunden“ wiederherzustellen. In einer Pressekonferenz am Dienstag, in der er sich ausführlich zu außenpolitischen Themen äußerte, nannte er auf Nachfrage allerdings „sechs Monate“ als Zeithorizont.