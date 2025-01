Verstappen klärt Mythos auf: „Habe lediglich …“

Max könne so ein Vorbild für die Jugend sein. „Was ist mehr Vorbild? Wenn man hintenrum den Schauspieler gibt oder offen sagt, was man denkt und immer zu seinen persönlichen Werten steht? Ich kann nur sagen: Wie Max sich in der Öffentlichkeit verhält, wie er unverblümt seine Meinung sagt – das macht mich genauso extrem stolz auf meinen Sohn wie seine sportlichen Erfolge“, lobt der 52-Jährige seinen Sohn abschließend.