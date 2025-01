Verstappen: Idylle pur im Österreich-Urlaub

Kein Favorit

Privat läuft‘s offensichtlich nach Plan für Verstappen. Und sportlich? Wird sich weisen? Eigenen Angaben zufolge sieht er sich für die kommende Saison – man staune! – in der Außenseiterrolle. „Wir werden nicht die Favoriten sein, aber das ist okay“, meinte der Niederländer knapp vor Weihnachten in der ServusTV-Sendung „Sport & Talk aus dem Hangar-7“. „Wir müssen schon noch viele Sachen ändern, um wieder die Nummer eins zu sein. Aber das ist okay und vielleicht manchmal auch gut, am Anfang der Saison nicht der Favorit zu sein“, so Verstappen. Und vielleicht verleiht ihm der Österreich-Urlaub ja sehr wohl noch zusätzliche Energie, um doch von Beginn an bei den Favoriten mitzumischen.