Düstere „Ilzer-Prognose“ von Didi Hamann

So hatte sich Ilzer seine ersten Wochen als Cheftrainer in Hoffenheim sicher nicht vorgestellt. Vor seinem Wechsel steckten die Kraichgauer bereits in einer sportlichen Krise, doch der Kader schien durchaus Potenzial zu haben. Für den ehemaligen Sturm-Graz-Trainer scheinbar eine gute Gelegenheit, sein Können in Deutschland unter Beweis zu stellen. Zumal er mit Sportdirektor Andreas Schicker auch einen alten Bekannten an der Seite hat.