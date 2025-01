Salzburg übernahm Landeshauptleute-Vorsitz

Ziel der Reformpartnerschaft sei es, die anstehenden Aufgaben in Zukunft schlanker, effizienter und kostengünstiger bewältigen können. „Wir haben der Frage nachzugehen, welche Aufgaben in Österreich wo am besten aufgehoben sind. Ziel ist, die optimale Versorgung zu gewährleisten und diese auch finanzieren zu können“, sagte Haslauer am Tag nach der Ankündigung seines Rücktritts mit 2. Juli, also direkt nach Ende seines Vorsitzes, der halbjährlich alphabetisch von Bundesland zu Bundesland wechselt.