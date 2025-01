Unfall-Lenker schob Schuld auf den eigenen Bruder

Ein Pinzgauer (25) war Mitte Juli mit einem Firmen-Kastenwagen auf der L271 in Fusch an der Großglocknerstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in eine Kreuzung übersah er einen Motorradfahrer – eine folgenschwere Kollision folgte aufgrund der Vorrangverletzung. Der Biker stürzte durch den Aufprall und zog sich serienweise Knochenbrüche zu – also eine schwere Körperverletzung.