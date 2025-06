Ex-Liefering-Talent verlässt Italien wieder

Der heute 20-Jährige lief für Liefering in Liga zwei 27 Mal (1 Assist) auf, bestach zudem durch 14 Einsätze in der UEFA Youth League. Im Winter 2024 zog es den Oberösterreicher zu Ligakonkurrent Lafnitz weiter. In der abgelaufenen Spielzeit kam er für US Lecce auf 13 Einsätze in der höchsten italienischen Nachwuchsliga „Primavera 1“.