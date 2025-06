Umgekippter Lkw verlor 500 Liter Diesel

Vollsperre der B311 als Folge

Aufgrund der Umweltgefährdung wurde die Maßnahme in enger Abstimmung mit der Bezirkshauptmannschaft Zell am See durchgeführt. Für die sichere Durchführung der Bergungs- und Umweltschutzmaßnahmen war eine Vollsperre der B311 ab 03:00 Uhr für etwa zwei Stunden erforderlich. Das mit Diesel verunreinigte Erdreich wird im Laufe des Montags abgetragen und entsorgt.