Baustellen: Wo in Graz heuer Geduld gefragt ist

Auf der markantesten Straßenbaustelle in Graz, für die neue Tramstrecke durch die Innenstadt, herrscht derzeit Winterpause. Während auf der östlichen Murseite alles weitgehend fertig ist, geht es bald auf der anderen Seite mit der Einmündung der Strecke in die Annenstraße weiter. Diese wird ab Ende Mai bis September im betroffenen Bereich komplett gesperrt, auch für Straßenbahnen. Ende November wird es dann endlich so weit sein: Nach fast drei Jahren Bauzeit geht die neue Bim-Strecke in Betrieb.