Vier Arten, wie man Geld ausgibt

Im Zuge meiner Recherche zur Krone-Serie „Wie man die Inflation loswird“ besuchte ich den legendären Wirtschaftsprofessor Milton Friedman in den USA. Er war an seinem Feriensitz in Vermont gerade entspannend mit Teppichknüpfen beschäftigt, das hinderte ihn aber nicht, präzise und scharfzüngig auf meine Fragen zu antworten. Er galt als glühender Anhänger der Marktwirtschaft, zugleich durchschaute er die Tricks vieler Regierungen, den Untertanen möglichst viel Geld abzuknöpfen.