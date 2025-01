Schock am Abend: Mann erhält Morddrohung per SMS

„Ich werde dich umbringen und ich weiß, was du gerade machst“ – so kann man wohl den Inhalt der SMS, die ein 38-Jähriger in St. Veit am Dienstagabend von einer unbekannten Nummer erhält, zusammenfassen. Und der unbekannte Täter, der sich später als Täterin herausstellt, scheint ihn zu beobachten – die Beschreibung, was er gerade macht, passt perfekt. Gleich erstattet der Mann Anzeige.