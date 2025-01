„So wenig ist das Nein meiner Tochter Anna wert“

Was muss sie noch alles erleiden? – Anna (Name geändert), eine 14-Jährige, die 2023, mit erst zwölf, in ihrem einstigen Wohnbezirk Wien-Favoriten in die Fänge einer hochkriminellen Jugendbande geraten war. Monate hindurch hatten die 17 Burschen – 13 bis 19 Jahre alt, die meisten von ihnen arabischstämmig – die Schülerin dann zu sexuellen Handlungen genötigt.