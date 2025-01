50 Jahre Top-Bands: Die englische Musikrevolution

Authentisch und echt

Lemmy Kilmister wollte mit Metal nie was zu tun haben, seine ebenfalls 1975 gegründete Band Motörhead pflegte stets eine rasante und kompromisslose Art des Rock’n’Roll. Mit Lemmys Ableben am 28. 12. 2015 starb nach 40 feurigen Jahren auch sein Lebensprojekt. Es bleiben Songs für die Ewigkeit („Ace Of Spades“) und der Ruf, einer der authentischsten Bands überhaupt gewesen zu sein.