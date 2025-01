Golf: Revolutionäre Liga startet unterm Hallendach

Golf-Simulator, Mikrofone und ganz viele Stars

In der neuen Liga treten sechs Teams mit jeweils vier Spielern in zweistündigen Matches gegeneinander an, die in den USA zur besten Sendezeit auf der ESPN-Plattformen übertragen werden. Es ist eine Kombination aus Schlägen auf eine große Leinwand eines Golf-Simulators und Schlägen auf eine riesige Putting-Fläche aus echtem Gras. Die Spieler tragen Mikrofone.