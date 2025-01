Keine Beförderung: „Auch mein eigener Fehler“

Imageschaden

„Ich denke, zum Teil ist es gewissermaßen auch mein eigener Fehler, weil ich nicht dazu in der Lage war sofort im ersten Jahr zu performen“, räumt der 24-Jährige im Interview mit „Autosport“ ein. „Es hat nun mal ein bisschen ein Image kreiert, wer ich bin. Obwohl ich [2024] gut performt habe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich dafür so viel Anerkennung erhalte wie vielleicht andere Fahrer, aber es ist, wie es ist. Ich tue einfach, was ich tue, performe gut, und beweise ihnen das Gegenteil“, so Tsunoda.