Strahlende Gesichter nach glanzvollem Winterwunder

Positive Bilanz

Die Winterwunder-Bilanz nach der Premiere fällt rundum zufriedenstellend aus. An den sieben Veranstaltungswochenenden konnten 28.000 Besucher begrüßt werden – um 8000 mehr als erhofft. „Das ist ein großartiger Erfolg und zeigt, wie sehr das Winterwunder Mörbisch mit dem Krippenzauber am Neusiedler See die Menschen anzieht und begeistert“, sagt Didi Tunkel, Geschäftsführer von Burgenland Tourismus, der sich gedanklich schon mit dem kommenden Dezember beschäftigt. Denn: „Nach dem Winterwunder ist vor dem Winterwunder.“