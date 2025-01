Kein Namenssponsor! KAC lehnte ein Angebot ab

Achter Sieg in Folge

Auch am Eis ging der Erfolgslauf weiter: Beim 3:0-Sieg in Innsbruck tat man sich lange schwer – aber gestützt auf einen starken Flo Vorauer im Tor holte man den achten „Dreier“ in Folge. „Sie haben kompakt verteidigt – das 2:0 gegen Ende war erst die Erlösung“, sagt Torschütze Raphael Herburger. Beim Derby am morgigen Mittwoch (19.15) könnten Steven Strong und Nick Pastujov zurückkommen.