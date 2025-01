Die eigenen Fähigkeiten frühzeitig erkennen

4850 Jugendliche haben sich checken lassen

Das Angebot kommt gut an: Allein im laufenden Schuljahr nutzen 4850 Jugendliche an insgesamt 79 Schulen das Instrument. Der Talente-Check umfasst verschiedene Testverfahren zur Erhebung der Kompetenzen, die auf den sogenannten „acht europäischen Schlüsselkompetenzen“ basieren. Ergänzt wird die Beratung durch Standortgespräche und Zielvereinbarungen, die individuelle Lernschwerpunkte setzen. Eine Arbeitsmappe fasst die Ergebnisse zusammen und dient als wertvolle Unterstützung bei Bewerbungen. Zusätzlich erhalten die Jugendlichen eine Bildungs- und Berufsberatung. Da sich der Talente-Check so gut etabliert hat, wird er auch heuer seitens des Landes mit rund 816.000 Euro gefördert.