Schlechte Kurz-Werte | Stumpfe Waffen

Sieger und Verlierer. Was für eine Themenfülle! Das, was vor allem Innenpolitik und Sport gestern an Spannendem den Österreichern und damit den auch am Wochenende aktiven Medien geboten haben – es ist kaum zu überbieten! Auf dem Bergisel in Innsbruck haben die österreichischen Skispringer erstmals seit 1975 einen Dreifach-Erfolg gefeiert. Ganz anders die innenpolitische Situation: Da tummeln sich derzeit vor allem die Verlierer, der größte hat gestern seinen „geordneten Rückzug“ angekündigt: Nach dem Platzen der Verhandlungen zur Zuckerl-Koalition kam die ÖVP am Samstag zur Erkenntnis, dass sich eine Zweier-Koalition mit der SPÖ nicht ausgeht und beendeten die bilateralen Verhandlungen. Nehammer geht – kommt nun Kurz? Man hört, er bemühe sich darum, so wie es auch gewisse Kreise in der ÖVP tun. Während andere in der Volkspartei sich alles vorstellen mögen, nur keine Kurz-Rückkehr. Die „Krone“ hat eine Umfrage beauftragt: Eine große Mehrheit der Österreicher wünscht sich kein Kurz-Comeback, nicht einmal bei den ÖVP-Wählern findet sich dafür eine Mehrheit.