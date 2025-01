Bergisel-Flutlicht! Frauen-Tournee bald Realität?

Wenig Verständnis für das lange Hin und Her haben die Springerinnen. „Jedes Jahr, wo wir nicht dabei sind, ist ein verlorenes Jahr für den Skisprungsport der Damen und den Sport generell. Natürlich hätte ich lieber vier als zwei Springen, eine Vierschanzentournee mit Innsbruck und Bischofshofen“, sagte Pinkelnig. Bisher gibt es für die Springerinnen um den Jahreswechsel die „Two Nights Tour“ in Garmisch und Oberstdorf, allerdings alternierend mit den Männern. Anschließend folgt der Weltcup in Villach. Dem Vernehmen nach ist die zweiteilige Tour in Deutschland auch 2025/26 noch fixiert.