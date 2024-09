Große Empörung! „Skisprung-Wembley“ droht das Aus

Größen aus Sport, Politik und Gesellschaft erklärten seither öffentlich ihren Unmut. Die Schanze am Holmenkollen sei die Wiege des nordischen Skisports und habe einen ähnlichen Symbolcharakter wie das Wembley-Stadion in London für den Fußball, ist zu hören. Jaffery verweist hingegen auf die Zukunft und bereits vorhandene Alternativen, wie etwa die Anlage in Trondheim, auf der 2025 die nordische Ski-WM stattfindet.