Bitter! ÖSV-Springerinnen in Oberstdorf zurück

Skispringerin Nika Prevc hat sich zur Siegerin der „Two Nights Tour“ gekürt! 24 Stunden nach dem Erfolg in Garmisch-Partenkirchen gewann die Slowenin am Neujahrstag auch in Oberstdorf und sicherte sich damit souverän die Tour-Wertung. Als beste Österreicherin landete Jacqueline Seifriedsberger in Oberstdorf auf Rang 8 unmittelbar vor Teamkollegin Lisa Eder. Eva Pinkelnig, die im Vorjahr hier gewonnen hatte, wurde Zwölfte.