Bahnstrecke München-Salzburg stundenlang gesperrt

Sowohl der Lenker als auch die 85 Fahrgäste, die mit dem Intercity von München nach Salzburg unterwegs waren, blieben unverletzt, berichtete ein Sprecher der Polizei Rosenheim in der Nacht auf Freitag. Das Auto und die Lok des IC1291 wurden beschädigt, mit der zweiten Lok am Ende des Zuges konnten die Reisenden jedoch zurück in Richtung München fahren, erklärte ein Sprecher der Deutschen Bahn.