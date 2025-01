Häfen-Freigänger prellt mit Ehefrau Luxushotels

Frau entsorgte Schlüssel vor Augen der Polizisten

Der Grund: Einmietbetrügereien. Dabei nächtigt jemand in einem Hotel – und verschwindet, bevor die Rechnung zu begleichen wäre. Zusätzlich wurde nach dem 49-Jährigen von den österreichischen Behörden per Suchbefehl gefahndet. Der Betrüger war von einem Freigang aus einer heimischen Haftanstalt nicht zurückgekehrt. Stattdessen dürfte er sich entschieden haben, mit seiner Frau – das Paar hatte seit Juli 2024 keinen festen Wohnsitz mehr – ein Leben in Saus und Braus zu führen. Anstatt hinter vergitterten Fenstern nahm der Deutsche wohl lieber am Whirlpool Platz und tauschte Häfen-Kost gegen Frühstücksbuffet.