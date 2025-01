Robbie Williams: Lebensrückschau in Affenform

Die Erzählstruktur von „Better Man“ ist dem klassischen Rockstar-Narrativ nachempfunden. Ein Junge aus der britischen Working-Class wird gemobbt und hat einen Traum, den er mit viel Beharrlichkeit und einer „frechen Goschn“ in die Realität umsetzt. Er hat eigentlich keine Chance, setzt sich aber überall durch. Er kommt mit dem Ruhm nicht klar und verfällt Sex, Alkohol und Drogen. Auf seinem Weg an die Spitze und wieder zurück auf den Boden brechen Beziehungen und Freundschaften, während Selbstzweifel und Egoprobleme exponentiell zunehmen. Am Ende zeigt sich der Superstar geläutert und versöhnlich und steigt mit einem Swing-Programm in seinen zweiten Lebensabschnitt. „Better Man“ konzentriert sich natürlich auf die wilden und skandalträchtigen Jahre von Robbie und lässt den geläuterten Ehemann und Crooner außen vor. „Wer will schon eine langweilige Story sehen“, erzählt Williams, „wenn ich ein Biopic über einen Rockstar sehen will, dann so eine, wo der Protagonist das Koks vom Schädel eines Zwergs zieht – natürlich metaphorisch.“