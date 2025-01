Philharmoniker luden zu einer poetischen Reise

Dieser poetischen Schwankung zwischen Tatendrang und Sentimentalität blieb der Abend auch im Rest des Programmes treu – egal ob die Philharmoniker nun herzhaft durch Bernsteins Tänze aus „On The Town“ swingten oder Sopranistin Ekaterina Solunya sich durch die Arie der Anne Trulove aus Strawinskys „The Rake’s Progress“ träumte, ob Mezzosopran Anne Brull in Leonard Bernsteins „Take care of this house“ die Stabilität der Demokratie heraufbeschwor oder Erzähler Will Frost in den Auszügen von William Waltons „Facade“ mit halsbrecherischem Mut Edith Sitwells zungenbrecherische Poeme zum Besten gab.